Лазарев рассказал, чего хочет от поклонников

Сергей Лазарев призвал поклонников не дарить ему цветы, а помогать детям

Артист давно занимается благотворительностью. Известный певец Сергей Лазарев активно гастролирует по стране. Сегодня, 6 ноября, артист выступает в Санкт-Петербурге . А 8 ноября его к