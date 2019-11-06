Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Лазарев призвал поклонников не дарить ему цветы, а помогать детям 

Letidor.ru + ещё 1 3 часа назад
Лазарев рассказал, чего хочет от поклонников
Фото: РИА Новости
Артист давно занимается благотворительностью.
Известный певец Сергей Лазарев активно гастролирует по стране. Сегодня, 6 ноября, артист выступает в Санкт-Петербурге. А 8 ноября его к