Лазарев рассказал, чего хочет от поклонников

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Сергей Лазарев призвал поклонников не дарить ему цветы, а помогать детям
Letidor.ru
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ещё 1
3 часа назад
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РИА Новости
Комментарии
Артист давно занимается благотворительностью.
Известный певец
Сергей Лазарев
активно гастролирует по стране. Сегодня, 6 ноября, артист выступает в
Санкт-Петербурге
. А 8 ноября его к