Названа причина госпитализации Катрин Денев

Причиной госпитализации 76-летней французской актрисы Катрин Денев стал ишемический инсульт. Об этом сообщает ТРК "Звезда" со ссылкой на агентство France Press.

«Денев перенесла ишемический инсульт легкой степени, а значит, ее здоровье и состояние скоро восстановятся», — сказано в заявлении, сделанном агентом Клер Блондель по просьбе родственников Денев.

Родственники кинодивы заявили, что болезнь не спровоцировала нарушения моторных функций, уточняет РИА «Новости».

О госпитализации Катрин Денев стало известно утром. Сообщалось, что ночью она поступила в одну из парижских больниц. В качестве причины госпитализации называлось переутомление, вызванное большим количеством работы.