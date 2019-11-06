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Названа причина госпитализации Катрин Денев 

Рамблер + ещё 7 42 минуты назад
Названа причина госпитализации Катрин Денев
Фото: РИА Новости
Причиной госпитализации 76-летней французской актрисы Катрин Денев стал ишемический инсульт. Об этом сообщает ТРК "Звезда" со ссылкой на агентство France Press.
«Денев перенесла ишемический инсульт легкой степени, а значит, ее здоровье и состояние скоро восстановятся», — сказано в заявлении, сделанном агентом Клер Блондель по просьбе родственников Денев.
Родственники кинодивы заявили, что болезнь не спровоцировала нарушения моторных функций, уточняет РИА «Новости».
О госпитализации Катрин Денев стало известно утром. Сообщалось, что ночью она поступила в одну из парижских больниц. В качестве причины госпитализации называлось переутомление, вызванное большим количеством работы.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , В мире , Европа , Катрин Денев , РИА Новости
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