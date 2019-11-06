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Представитель Крида высказалась о провальном концерте 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Представитель Крида высказалась о провальном концерте
Фото: РИА Новости
Концерт Егора Крида в Новосибирске прошел хорошо, а в том, что начался позже запланированного, виноваты зрители. Об этом «Телепрограмме» заявила пиарщица певца Мария Кордупель.
В октябре, как сообщал «Рамблер», на сайте Роскомнадзора были опубликованы результаты экспертизы творчества Крида, которую провела некая общественная организация. Судя по ним, Крид — агрессивный и циничный, несет антиценности сатанизма и вред детям и государству, а его псевдоним — синоним лжи.
На следующий день Роскомнадзор удалил результаты экспертизы со своего сайта, однако с тех пор, как сообщает «Телепрограмма», в интернете стала появляться информация о провальных концертах рэпера. Например, вчерашний в Новосибирске якобы начался с огромной задержкой, зал был пустой наполовину, а часть зрителей, которые все же пришли, ушли во время концерта, потому что не были им довольны.
Мария Кордупель подтвердила, что концерт начался не вовремя, но заявила, что «не по нашей вине», а потому что зрители долго рассаживались по местам. Все остальное пиар-директор Крида опровергла. По ее словам концерт прошел хорошо, а зал был полон.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Крид , Роскомнадзор , Новосибирск
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