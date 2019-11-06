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Долларовая миллионерша Бузова пожаловалась на расходы 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Миллионерша Бузова пожаловалась на расходы
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Бузова согласилась с данными журнала Forbes, согласно которым ее годовой заработок составляет 3,9 миллиона долларов. Она считается одной из самых богатых певиц на российской сцене.
Как сказала исполнительница, неплохой доход ей приносят концерты, соцсети и работа на «Доме-2». Общий заработок складывается из всех проектов, которыми она занимается. При этом звезда точно знает на что тратит деньги. Это, как она утверждает, позволяет ей потом зарабатывать еще больше.
«Например, шоу «Принимай меня» в «Крокусе» в прошлом году мне обошлось в 30 миллионов рублей. Я знаю, что каждый мой клип стоит от трех миллионов рублей, а за песню порой приходится отдавать и по миллиону», — заметила исполнительница.
Бузова подчеркнула, что многие почему-то привыкли считать только доходы звезд, а вот о высоких расходах никто не задумывается. При этом она заметила, что ее будущий мужчина может не переживать. Если он будет получать меньше ее — это звезду не смутит. Главное, чтобы любимому было самому комфортно от такой ситуации, сообщает «Комсомольская правда».
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Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Forbes , Комсомольская правда
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