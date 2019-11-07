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«Живи спокойно, страна»: Крапивина отреагировала на слухи о размолвке с Лободой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
«Живи спокойно, страна»: Крапивина о размолвке с Лободой
Фото: Instagram
Нателла Крапивина в Instagram отреагировал на слухи, что она больше не сотрудничает с певицей Светланой Лободой. Не так давно прошла информация, что продюсер изменила в профиле в соцсетях надпись. Вместо «Продюсер Л» у нее теперь значится просто «Продюсер».
Кроме того, она якобы отписалась от украинской исполнительницы в соцсетях. Не было Крапивиной и на недавнем выступлении Лободы в Дубае, что с новой силой породило волну слухов.
«Живи спокойно, страна», — заявила Нателла Крапивина и опубликовала сразу несколько совместных снимков со звездой.
На кадрах они вместе улыбаются и обнимаются. Судя по всему, никаких размолвок между ними не было и в помине.
Отметим, что Нателла Крапивина уже много лет работает вместе с Лободой. Именно ей во многом украинская звезда обязана своей популярностью. Сегодня Светлана Лобода — одна из самых раскрученных звёзд на эстраде. Ее концерты неизменно проходят при полных аншлагах.
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Теги:
Шоу-бизнес , Нателла Крапивина , Светлана Лобода
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