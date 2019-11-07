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Продюсер Лободы успокоила общественность 

Рамблер + ещё 2 41 минуту назад
Продюсер Лободы успокоила общественность
Фото: Instagram
Страна может жить спокойно — Нателла Крапивина по-прежнему продюсер Светланы Лободы. Так на слухи об их размолвке отреагировала сама Крапивина.
Не так давно, как сообщал «Рамблер», пользователи инстаграма обратили внимание, что Крапивина отписалась от певицы, изменила описание своего профиля с «Продюсер Л (Лободы. — Прим. ред.)» на «Продюсер» и не присутствовала на ее концерте в Дубае.
В этой связи было высказано мнение, что между Крапивиной и Лободой может иметь место конфликт, а их сотрудничество друг с другом прекращено.
Сегодня продюсер отреагировала на слухи. В инстаграме она опубликовала два фото, на которых она и Лобода запечатлены смеющимися и обнимающимися.
«Живи спокойно, страна!» — подписала она снимки, процитировав одноименную песню Аллы Пугачевой.
Нателла Крапивина — создательница телепрограммы «Орел и решка», продюсер фильма «Кислота» Александра Горчилина, режиссер клипов Светланы Лободы, Дианы Арбениной и Нюши, лауреат премии ТЭФИ.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Нателла Крапивина , Светлана Лобода , Алла Пугачева
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