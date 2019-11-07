Продюсер Лободы успокоила общественность

Не так давно, как сообщал «Рамблер», пользователи инстаграма обратили внимание, что Крапивина отписалась от певицы, изменила описание своего профиля с «Продюсер Л (Лободы. — Прим. ред.)» на «Продюсер» и не присутствовала на ее концерте в Дубае.

В этой связи было высказано мнение, что между Крапивиной и Лободой может иметь место конфликт, а их сотрудничество друг с другом прекращено.

Сегодня продюсер отреагировала на слухи. В инстаграме она опубликовала два фото, на которых она и Лобода запечатлены смеющимися и обнимающимися.

«Живи спокойно, страна!» — подписала она снимки, процитировав одноименную песню Аллы Пугачевой.

Нателла Крапивина — создательница телепрограммы «Орел и решка», продюсер фильма «Кислота» Александра Горчилина, режиссер клипов Светланы Лободы, Дианы Арбениной и Нюши, лауреат премии ТЭФИ.