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Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Кристен Стюарт рассказала о расставании с Паттинсоном
Фото: Reuters
Кристен Стюарт на шоу Говарда Стерна рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном, с которым у нее был роман после совместной работы в киносаге "Сумерки" (2008 — 2012), сообщает EW.
"Мы были вместе несколько лет. Он был моей первой любовью", — сказала актриса.
Стюарт, которая сейчас встречается со сценаристкой Дилан Майер, добавила, что из-за постоянного преследования папарацци она и Паттинсон не могли в полной мере проявлять чувства друг у другу.
"Мы не держались за руки, когда шли по улице, чтобы лишний раз не давать журналистам повод посплетничать. Это было ужасно", — сказала она.
Когда радиоведущий спросил ее, вышла бы она за Паттинсона замуж, она ответила, что приняла бы предложение актера.
"Ко всем своим отношениям я отношусь серьезно. Я никогда не была легкомысленной", — объяснила Кристен.
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Теги:
Шоу-бизнес , Кристен Стюарт , Роберт Паттинсон , Говард Стерн
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