Кристен Стюарт рассказала о расставании с Паттинсоном

Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном

"Мы были вместе несколько лет. Он был моей первой любовью", — сказала актриса.

Стюарт, которая сейчас встречается со сценаристкой Дилан Майер, добавила, что из-за постоянного преследования папарацци она и Паттинсон не могли в полной мере проявлять чувства друг у другу.

"Мы не держались за руки, когда шли по улице, чтобы лишний раз не давать журналистам повод посплетничать. Это было ужасно", — сказала она.

Когда радиоведущий спросил ее, вышла бы она за Паттинсона замуж, она ответила, что приняла бы предложение актера.