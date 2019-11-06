Бузова объяснила секрет популярности на «Доме-2»

Самоуверенная Бузова объяснила секрет многолетней популярности на «Доме-2»

Певица Ольга Бузова заявила, что уже в восемнадцать лет покорила многих россиян на проекте «Дом-2». Тогда, по собственному признанию, она создала несколько трендов, которые пришлись по душе ее поклонникам. Многие стали копировать ее образ.

Тогда звезда ходила в брюках клеш, у нее были белые локоны, губы она подкрашивала карандашом, «чтобы их было видно за километр». Также Бузова в те времена ходила в смешных уггах и делала так, чтобы из-под джинсов обязательно торчали стринги.

Исполнительница заметила, что в те годы стеснялась повышенного внимания к своей персоне. Она была очень удивлена, когда у нее стали просить автографы и фотографироваться с ней. Ей было просто стыдно. Она искренне удивлялась, почему у нее просят автограф, ведь ничего сверхъестественного она не сделала.