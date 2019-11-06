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Самоуверенная Бузова объяснила секрет многолетней популярности на «Доме-2» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бузова объяснила секрет популярности на «Доме-2»
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Бузова заявила, что уже в восемнадцать лет покорила многих россиян на проекте «Дом-2». Тогда, по собственному признанию, она создала несколько трендов, которые пришлись по душе ее поклонникам. Многие стали копировать ее образ.
Тогда звезда ходила в брюках клеш, у нее были белые локоны, губы она подкрашивала карандашом, «чтобы их было видно за километр». Также Бузова в те времена ходила в смешных уггах и делала так, чтобы из-под джинсов обязательно торчали стринги.
Исполнительница заметила, что в те годы стеснялась повышенного внимания к своей персоне. Она была очень удивлена, когда у нее стали просить автографы и фотографироваться с ней. Ей было просто стыдно. Она искренне удивлялась, почему у нее просят автограф, ведь ничего сверхъестественного она не сделала.
«Думаю, моду на откровенные женские сценические костюмы отчасти я ввела. Еще два года назад многие наши артистки пели в джинсах и кофточках, сейчас все по-другому. Я красивая, молодая, и у меня шикарная фигура, над которой я работаю», — заявила Ольга Бузова, слова которой приводит «Комсомольская правда».
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Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Комсомольская правда
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