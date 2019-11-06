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Бессменный альт: Башмет рассказал о первом музыкальном инструменте 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Бессменный альт: Башмет рассказал о первом музыкальном инструменте
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Башмет в эфире «Русского радио» рассказал, каким образом ему достался первый в его жизни музыкальный инструмент, сообщает издание teleprogramma. По его словам, деньги на альт собирали всей семьёй.
Башмет отметил, что музыкальный инструмент работы миланского мастера Карло Тестори приобрёл в 1972 году. В то врем альт стоил полторы тысячи рублей.
«Я помню, что дед дал мне 500 рублей. Остальное отец одалживал в разных местах. Этот альт прошел со мной все конкурсы и концерты. Кстати, смычок шел отдельно от альта. Он стоил всего 12 марок», — заявил музыкант.
Друзья музыканта отмечают, что альт «не самый лучший», а сам Башмет «не лучший в мире альтист», но вместе они «большая сила».
Музыкант подчеркнул, что в детстве подумывал «переключиться» на гитару и даже выпросил у матери деньги на музыкальный инструмент. Однако женщина предложила сделку: в обмен на гитару Башмет должен был один час в день посвящать занятиям на альте. В результате музыкант построил карьеру как альтист.
В марте, как ранее сообщал «Рамблер», в квартире дочери Юрия Башмета произошёл пожар. Огонь быстро распространился на соседние помещения. В результате дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями, который относится к объектам культурного наследия, был значительно поврежден. В здании горели квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем обрушились перекрытия. Позже СМИ растиражировали аудиосообщения внука Юрия Башмета, который рассказал друзьям о ЧП в квартире и попросил бога, чтобы сгорела скрипка, на которой он занимается.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Башмет , Русское Радио
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