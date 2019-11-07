Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве

Неизвестные личности попытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по роману постмодерниста Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной. Telegram-канал Super назвал злоумышленников радикалами.

Сначала радикалы стояли у входа, а после под видом зрителей попали в зал. Интересно, что об их присутствии знал руководитель театра — муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов . Он вышел к публике и предупредил, что в ходе представления возможны постановки: от запуска на сцену тараканов до криков «позор».

Богомолов попросил зрителей не пугаться и не обращать внимания на эти возможные выходки.

«Норма» — самый известный роман Сорокина, написанный в ироничном стиле, с характерным описанием извращений и непотребств. Под «нормой» здесь понимаются фекалии. Произведение носит ярко выраженную негативную окраску по отношению к советскому строю. Манера, в которой написан роман, вполне может шокировать своей натуралистичностью.

Возможно, именно это, а не действия неких радикалов подразумевал Богомолов, предупредив таким образом публику о слишком откровенных сценах.