Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля

Неизвестные личности попытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по роману постмодерниста Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной. Telegram-канал Super назвал злоумышленников радикалами.
Сначала радикалы стояли у входа, а после под видом зрителей попали в зал. Интересно, что об их присутствии знал руководитель театра — муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов. Он вышел к публике и предупредил, что в ходе представления возможны постановки: от запуска на сцену тараканов до криков «позор».
Богомолов попросил зрителей не пугаться и не обращать внимания на эти возможные выходки.
«Норма» — самый известный роман Сорокина, написанный в ироничном стиле, с характерным описанием извращений и непотребств. Под «нормой» здесь понимаются фекалии. Произведение носит ярко выраженную негативную окраску по отношению к советскому строю. Манера, в которой написан роман, вполне может шокировать своей натуралистичностью.
Возможно, именно это, а не действия неких радикалов подразумевал Богомолов, предупредив таким образом публику о слишком откровенных сценах.
Ранее News.ru сообщал, что Кирилл Серебренников, Дмитрий Крымов и Константин Богомолов стали претендентами на театральную премию «Золотая маска» в номинации «Драма. Работа режиссёра». Церемония награждения состоится в 26-й раз.