Дима Билан признался, что заводил отношения ради пиара

Дима Билан побывал на «Love Radio» и сыграл с ведущими в игру «Было — не было» — ему предстояло отрицательно или утвердительно ответить на короткие вопросы ведущих. Фрагмент шоу артист выложил в своем микроблоге.

Так, певец признался, что согласился бы спеть дуэтом с Биланом, если бы сам не был Биланом. Он отметил, что никогда не платил за интим, однако врал, что на нем дорогая вещь. «Ходил с пультом от видеомагнитофона и делал вид, что это мобильный телефон», — признался Дима.

Билан признался, что в последнее время часто плачет. Однако бывало, что его раздражала плачущая девушка. Дима не постеснялся сказать, что встречался с двумя девушками одновременно. На вопрос, заводил ли он когда-либо отношения ради пиара, певец сначала сказал: «Нет», но, подумав, ответил: «Да». «Сейчас такая синергия происходит, что сложно понять — пиар-не пиар», — объяснил Билан. При этом он добавил: «Всегда была правда где-то».