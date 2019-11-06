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Дима Билан признался, что заводил отношения ради пиара 

Teleprogramma.pro
Дима Билан побывал на «Love Radio» и сыграл с ведущими в игру «Было — не было» — ему предстояло отрицательно или утвердительно ответить на короткие вопросы ведущих. Фрагмент шоу артист выложил в своем микроблоге.
Так, певец признался, что согласился бы спеть дуэтом с Биланом, если бы сам не был Биланом. Он отметил, что никогда не платил за интим, однако врал, что на нем дорогая вещь. «Ходил с пультом от видеомагнитофона и делал вид, что это мобильный телефон», — признался Дима.
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Побывал сегодня на @loveradioofficial! Поучаствовал в знаменитой рубрике — «было не было» и рассказал о своих грядущих концертах, которые начинаются уже завтра! Мои грандиозные сольные шоу #планетабиланнаорбите в @crocuscityhall 6-7 ноября! День первый!))))) Кто не успел приобрести билет или у кого свободный вечер — спешите! Билетов уже осталось очень мало! Ссылка в сториз! Завтра внимательно следите за репортажем в моих сториз — будет много интересного и неожиданного😉! #билан #димабилан #биланперезагрузка

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Билан признался, что в последнее время часто плачет. Однако бывало, что его раздражала плачущая девушка. Дима не постеснялся сказать, что встречался с двумя девушками одновременно. На вопрос, заводил ли он когда-либо отношения ради пиара, певец сначала сказал: «Нет», но, подумав, ответил: «Да». «Сейчас такая синергия происходит, что сложно понять — пиар-не пиар», — объяснил Билан. При этом он добавил: «Всегда была правда где-то».
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Дима Билан
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