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Билан сделал неоднозначное признание 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Популярный певец сыграл в игру «Было — не было» на «Love Radio» и заявил, что заводил отношения ради пиара, однако «всегда была правда где-то». Видеозапись ответов на вопросы Билан выложил в своем Instagram.
«Побывал сегодня на @loveradioofficial! Поучаствовал в знаменитой рубрике — «было не было» и рассказал о своих грядущих концертах, которые начинаются уже завтра!» — подписал видео Дима Билан (орфография и пунктуация автора сохранены).
В шоу на радио певец признался, что в последнее время часто плачет и ответил утвердительно на вопрос — встречался ли с двумя девушками. При этом, когда ведущие спросили, заводил ли он отношения ради пиара, Дима Билан сначала ответил — «нет», а потом «да».
«Сейчас такая синергия происходит, что сложно понять — пиар — не пиар», — пояснил музыкант.
Он отказался отвечать на уточняющие вопросы ведущих, заявив, что «всегда была правда где-то».
В комментариях к записи пользователи Instagram поблагодарили Диму Билана за честность, отметив, что рубрика «Было — не было» «вскрыла новые факты» о нем.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о двух девушках Димы Билана. «Комсомольская правда» выяснила, что рядом с певцом на протяжении последних десяти лет есть подруга — тренер по йоге Инна Андреева. При этом друг певца рассказал изданию, что 24-летняя Ксения Дорошкевич поставила себе целью выйти замуж за Билана. По его словам, девушка часто появляется в компании артиста, а также гостила в особняке Билана в Подмосковье, куда он, «кроме близких, никого не приглашает».
Комментарии10 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео
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