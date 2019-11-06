Билан сделал неоднозначное признание

Популярный певец сыграл в игру «Было — не было» на «Love Radio» и заявил, что заводил отношения ради пиара, однако «всегда была правда где-то». Видеозапись ответов на вопросы Билан выложил в своем Instagram.

«Побывал сегодня на @loveradioofficial! Поучаствовал в знаменитой рубрике — «было не было» и рассказал о своих грядущих концертах, которые начинаются уже завтра!» — подписал видео Дима Билан (орфография и пунктуация автора сохранены).

В шоу на радио певец признался, что в последнее время часто плачет и ответил утвердительно на вопрос — встречался ли с двумя девушками. При этом, когда ведущие спросили, заводил ли он отношения ради пиара, Дима Билан сначала ответил — «нет», а потом «да».

«Сейчас такая синергия происходит, что сложно понять — пиар — не пиар», — пояснил музыкант.

Он отказался отвечать на уточняющие вопросы ведущих, заявив, что «всегда была правда где-то».

В комментариях к записи пользователи Instagram поблагодарили Диму Билана за честность, отметив, что рубрика «Было — не было» «вскрыла новые факты» о нем.