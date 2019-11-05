Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк

Академика и продюсера связывала многолетняя дружба: на протяжении 20 лет они соседствовали по даче в посёлке Абрамцево Сергиево-Посадского района Подмосковья. Заграевский подчеркивает, что дача была для актера «всем».

«Он в нее вложил не только большие деньги, но и всю душу. Когда он только купил участок, там стоял дом-развалюха. Он же сделал вскоре настоящую конфетку — такие хоромы выстроил!» — вспоминает академик.

Изначально Жигунов появлялся на даче в сопровождении жены Веры, однако впоследствии на участке была замечена Анастасия Заворотнюк. Заграевский подчеркивает, что по сравнению с серьезной бывшей супругой продюсера актриса казалась «самой любезностью».

«Любила ли она его, другой вопрос. Мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним!» — отметил академик.

По его словам, Жигунов с каждым днём становился «все мрачнее и мрачнее» и перестал появляться на даче. Затем при случайной встрече продюсер признался, что продаёт участок, поскольку у него «нет денег, чтобы все содержать». Позже оказалось, что продажа связана с расставанием с Заворотнюк.

«Может, он не хотел бередить душу, вспоминать о ней», — предположил Заграевский.