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Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк
Фото: ТАСС
Сергей Жигунов продал дачу в Подмосковье, в которую вложил много денег и сил, после разрыва отношений с Анастасией Заворотнюк, сообщает «Собеседник». Об этом изданию заявил сосед продюсера по садоводческому посёлку, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.
Академика и продюсера связывала многолетняя дружба: на протяжении 20 лет они соседствовали по даче в посёлке Абрамцево Сергиево-Посадского района Подмосковья. Заграевский подчеркивает, что дача была для актера «всем».
«Он в нее вложил не только большие деньги, но и всю душу. Когда он только купил участок, там стоял дом-развалюха. Он же сделал вскоре настоящую конфетку — такие хоромы выстроил!» — вспоминает академик.
Изначально Жигунов появлялся на даче в сопровождении жены Веры, однако впоследствии на участке была замечена Анастасия Заворотнюк. Заграевский подчеркивает, что по сравнению с серьезной бывшей супругой продюсера актриса казалась «самой любезностью».
«Любила ли она его, другой вопрос. Мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним!» — отметил академик.
По его словам, Жигунов с каждым днём становился «все мрачнее и мрачнее» и перестал появляться на даче. Затем при случайной встрече продюсер признался, что продаёт участок, поскольку у него «нет денег, чтобы все содержать». Позже оказалось, что продажа связана с расставанием с Заворотнюк.
«Может, он не хотел бередить душу, вспоминать о ней», — предположил Заграевский.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичная однокомнатная квартира Сергея Жигунова была передана банку в счет долга по кредиту. СМИ отметили, что продюсер в 2014 году взял в Нокссбанке кредит на съемки фильмов, однако деньги вовремя не вернул и оказался должен 38 млн рублей. Представители банка обратились в суд. Квартиру была оценена в 16 млн рублей и передана кредитной организации.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Нокссбанк , ИД "Собеседник" , Московская область
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