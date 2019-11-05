Романтический вечер: Галкин встретил Пугачеву после шоу в Минске

Романтический вечер: Галкин встретил Пугачеву сразу после шоу в Минске

70-летняя Алла Пугачева после белорусских гастролей решила уделить внимание супругу. В Stories Максим Галкин опубликовал свежие кадры с возлюбленной, которые были сделаны в авто.

«Мы едем-едем-едем!» — обратился к подписчикам шоумен.

При этом возлюбленный Аллы Борисовны не стал вдаваться в подробности, где именно они с Примадонной проведу этот вечер — в гостях у близких друзей или же на романтическом свидании. Влюбленные оставили детей на попечение опытных нянечек, посветив свободное время друг другу.

Отправиться в Минск певице пришлось без мужа. Галкин не смог отменить свои гастроли в Кирове. Выступив в столице Белоруссии знаменитость поспешила вернуться в Москву к детям и мужу.

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