Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Романтический вечер: Галкин встретил Пугачеву сразу после шоу в Минске 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Романтический вечер: Галкин встретил Пугачеву после шоу в Минске
Фото: РИА Новости
70-летняя Алла Пугачева после белорусских гастролей решила уделить внимание супругу. В Stories Максим Галкин опубликовал свежие кадры с возлюбленной, которые были сделаны в авто.
«Мы едем-едем-едем!» — обратился к подписчикам шоумен.
При этом возлюбленный Аллы Борисовны не стал вдаваться в подробности, где именно они с Примадонной проведу этот вечер — в гостях у близких друзей или же на романтическом свидании. Влюбленные оставили детей на попечение опытных нянечек, посветив свободное время друг другу.
Отправиться в Минск певице пришлось без мужа. Галкин не смог отменить свои гастроли в Кирове. Выступив в столице Белоруссии знаменитость поспешила вернуться в Москву к детям и мужу.
Инстаграм
На концерте Аллы Борисовны с собственным номером выступила и балерина Анастасия Волочкова. Примадонна лично пригласила артистку принять участие в ее шоу. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова призналась, что всегда боготворила Пугачеву и восхищалась ее талантом.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Teleprogramma.pro: последние новости
Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке «Путин – великий артист»: Евгений Миронов высказался о президенте «Путин – великий артист»: Евгений Миронов высказался о президенте Рыжая бестия: дочка Олега Газманова превратилась в огненную красавицу Рыжая бестия: дочка Олега Газманова превратилась в огненную красавицу
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Сулейман Керимов , Анастасия Волочкова , Максим Галкин , Алла Пугачева , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неприемлемо»: Россия о действиях США в Сирии
«Неприемлемо»: Россия о действиях США в Сирии 27
Джонсона заподозрили в связях с РФ
Джонсона заподозрили в связях с РФ 4
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США 325
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском» 533
В «Википедии» ответили на слова Путина
В «Википедии» ответили на слова Путина 1
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Россия создала оружие против американской наглости
02:52
Россия создала оружие против американской наглости
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение