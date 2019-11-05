Кучера раскрыл имя пятого ребенка

Оскар Кучера раскрыл имя своего пятого ребенка

Малыш появился на свет минувшим летом.

Популярный российский актер, телеведущий Оскар Кучера в июле текущего года стал отцом в пятый раз. Любимая жена Юлия родила шоумену сына. И только сейчас пара решилась рассказать поклонникам, как было решено назвать мальчика. В своем Instagram-аккаунте Оскар Кучера опубликовал фото с женой и новорожденным сыном, подписав кадр следующим образом:

«Очень приятно!», «Приятно познакомиться, Марк! Хочется потрогать за ножку 😍», «Добро пожаловать в мир, Марк Кучера!», «Какие вы молодцы👏, от души поздравляю. Фото🔥🔥🔥», «Красивое имя, Клаааас! Марк! Я тоже хотела это имя, но у нас бы было Марк Маркович!», — откликнулись поклонники в комментариях.

Напомним, всего у Оскара Кучеры пятеро детей. С женой Юлией он растит четверых из них: недавно рожденного сына Марка, 14-летнего Александра, 11-летнего Даниила и 8-летнюю Алисию. Пара поженила