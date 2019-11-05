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Матери Тимати потребовалась помощь специалистов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Матери Тимати потребовалась помощь специалистов
Фото: Russianshowbiz.info
Мама Тимати поделилась с подписчиками историей о том, как у нее внезапно «сковало позвоночник». Именно это она ощутила при разговоре с малознакомым человеком.
Неведомый собеседник вывел из себя Симону Юнусову, и, как она сама признается, для нее нетипичны подобные реакции на слова чужих ей людей. Женщина решила обратиться к Вертебрологу, чтобы проработать эту ситуацию, и понять свои эмоции.
Оказалось, что причина в детских травмах, о которых Юнусова предпочитала не думать — еще со школьных лет Симона Яковлена была вынуждена мириться со многими несправедливыми ситуациями, и сейчас любой намек на подобное причиняет ей буквально физическую боль.
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Теги:
Шоу-бизнес , Тимати
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