Матери Тимати потребовалась помощь специалистов

Мама Тимати поделилась с подписчиками историей о том, как у нее внезапно «сковало позвоночник». Именно это она ощутила при разговоре с малознакомым человеком.

Неведомый собеседник вывел из себя Симону Юнусову, и, как она сама признается, для нее нетипичны подобные реакции на слова чужих ей людей. Женщина решила обратиться к Вертебрологу, чтобы проработать эту ситуацию, и понять свои эмоции.

Оказалось, что причина в детских травмах, о которых Юнусова предпочитала не думать — еще со школьных лет Симона Яковлена была вынуждена мириться со многими несправедливыми ситуациями, и сейчас любой намек на подобное причиняет ей буквально физическую боль.