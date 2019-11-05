Новый поворот: как готовился теракт на концерте Киркорова

Обвиняемыми по делу проходят четыре жителя Дагестана . Согласно следствию, работавшие на стройке в Махачкале Хидирнеби Казуев и Габибула Халдузов организовали террористическую ячейку осенью 2016 года. Впоследствии к ним присоединился Самир Ибрагимов, после чего сообщники начали разработку плана совершения теракта на концерте Киркорова, который был запланирован на 6 июля. Следствие утверждает, что один из обвиняемых при помощи четвертого фигуранта дела Шамиля Магомедова приобрел компоненты, а затем соорудил из них пять бомб, включая два взрывных устройства, которые была начинены поражающими предметами.

Провести теракт, однако, злоумышленникам не удалось, так как они не сумели пробраться сквозь выставленное правоохранителями у Летней эстрады филармонии оцепление — с целью установить взрывные устройства до старта мероприятия, а также совершить сам подрыв. Об этом говорится в новой редакции обвинения, составленной СКР.

МВД подчеркивали, что местом закладки бомб должен был стать ресторан, расположенный вблизи Летней эстрады. Представитель защиты, в свою очередь, называл данное утверждение ошибочным.

Дело получило широкий общественный резонанс в марте этого года, когда один из подозреваемых заявил, что в Махачкале планировался не теракт, а убийство Киркорова. При этом заказчиком народного артиста России якобы был шоумен Максим Галкин , который ревновал к певцу свою супругу Аллу Пугачеву , ранее состоявшую в браке с Филиппом. За исполнение «задуманного» Галкин должен был заплатить 2 млн рублей, однако незадолго до намеченной даты подозреваемые якобы отказались от плана, так как поняли, что «будет много жертв». Защита, что примечательно, просила привлечь к разбирательству самих Киркорова, Пугачеву и Галкина, но в ходатайстве им было отказано.

В новой редакции дела обвиняемые проходят по восьми статьям — им, в частности, вменяют участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической, а также организацию и участие в террористическом сообществе. Уже после получения обновленной версии обвинения сторона защиты вновь внесла в список свидетелей трех знаменитых артистов — и снова получила отказ.

Отвечая на вопрос об уголовном деле касательно подготовки теракта на концерте Киркорова в Махачкале, генеральный директор певца Геннадий Рыбак признался, что ничего не знает об этих событиях.

«Первый раз слышу об этом. Не было никакого теракта, и не было никакой подготовки. Мы об этом не знаем ничего», — сказал он «Газете.Ru».

Ранее заявление защиты о том, что Киркоров якобы был заказан Галкиным, прокомментировал в социальных сетях сам юморист. «Дорогие друзья! Открыв с утра газеты (хотя классик советовал не читать с утра советских газет), я понял, что весна — наконец-то — наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе», — сказал Максим.

Вместе с тем шоумен попросил журналистов не беспокоить Киркорова: «Он очень расстроен, что так дешево!»

Сам певец назвал утверждения о несостоявшемся покушении «очередной ложью». Он также отметил, что у него и его близких друзей хватает чувства юмора, чтобы не воспринимать эту ситуацию близко к сердцу.

Обращаясь к поклонникам, Киркоров попросил их помогать ему «и дальше бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду».

Отреагировал на резонансное известие о планировавшемся «покушении» и отец музыканта Бедрос, выразивший уверенность, что Галкин не заказывал его сына: «Нет-нет, не верю [в это]».