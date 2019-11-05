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Миронов рассказал о судьбоносной встрече в морге 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Миронов рассказал о судьбоносной встрече в морге
Фото: globallookpress.com
Евгений Миронов в интервью «Известиям» рассказал о судьбоносной встрече в морге. Там актёр познакомился с судмедэкспертом, ведшим дело о гибели царской семьи.
Миронов заявил, что в настоящий момент работает над интерактивным театральным цифровым проектом «Я убил царя», который сопровождают «судьбоносные знаки». Один из них — неожиданная встреча с судмедэкспертом Сергеем Никитиным, который много лет вёл дело о расстреле царской семьи. С ним Миронов познакомился во время съёмок одного из кинофильмов.
«Никитин — это легендарный судмедэксперт, который в 1980-е годы вместе со следователем Соловьевым подняли тему, которую еще в 1918 году начал царский следователь Соколов», — отметил актёр.
По его словам, на момент знакомства Никитин возглавлял музей судмедэкспертизы.
«Это же судьба! Я с ним познакомился, привлек к нашей работе, он же познакомил нас со следователем Соловьевым», — заявил артист.
Миронов также отметил, что Никитин помог людям, работающим над спектаклем, познакомиться с екатеринбургскими археологами, которые обнаружили останки членов царской семьи.
Ранее, как писал «Рамблер», Евгений Миронов на съемочной площадке программы «Кино в деталях» лишился сотового телефона. Смартфон пропал из гримерки, где артиста готовили к съёмкам. На студию вызвали полицейских, но актёр писать заявление настал, поскольку к этому моменту уже покинул площадку.
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Теги:
Шоу-бизнес , Евгений Миронов , Сергей Никитин , газета "Известия"
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