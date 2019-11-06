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Лолита представила клип на песню «Папа» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Лолита представила клип на песню «Папа»
Фото: РИА Новости
Российская певица Лолита Милявская выпустила клип на новую песню "Папа".
Музыку и слова написала Ангелина Буковска, режиссёром клипа выступил Леонид Колосовский.
Некоторые поклонники предположили, что песня посвящена переживаниям артистки после развода с теннисистом Дмитрием Ивановым.
Как писал News.ru, Лолита Милявская озвучила подробности брачного договора, который она заключила со своим мужем Дмитрием Ивановым. По её словам, она лично настояла на контракт после неудачного опыта, когда потеряла приличную сумму денег после развода. Певица отметила, что согласно договору, каждый вернётся к тому, что у него было до брака. При этом подарки, которые супруги сделали во время совместного проживания, останутся у тех, кому они были предназначены.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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