«Концерт прошел убойно!»: Пугачева была неотразима

Недавний концерт Аллы Борисовны собрал полный зал поклонников.
Это был не просто сольник, а яркое, хорошо поставленное шоу. Выступления певицы сопровождались танцевальными номерами и броско декорировались.
В подтанцовке выступали ученики Егора Дружинина, хореографа, наставника шоу «Танцы».
Ученики учителя не подвели. Об этом хореограф рассказал в инстаграме, и выложил видео с концерта.
«Концерт Аллы Пугачевой в Минске прошел убойно! Примадонна устала, но довольна. Танцовщики и актеры отработали на соточку. Вы ж мои умницы! Вова Гудым, Дима Масленников, Илона Бутырская земной поклон! Магия! Спасибо, Алла Борисовна. Скоро в кинотеатрах! Все не зря», — написал Дружинин в микроблоге.
Поклонники были в восторге от действа. А особо внимательные отметили, что Примадонна выходила на сцену в кедах. Совпадение или намек, но Дружинин ранее свою команду назвал «КЕД».
Рамблер писал, что Певица Алла Пугачева на концерте в Минске объявила, что не будет выступать до 80-летнего юбилея.