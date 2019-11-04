«Концерт прошел убойно!»: Пугачева была неотразима

«Концерт прошел убойно!»: Пугачева в кедах была неотразима

Недавний концерт Аллы Борисовны собрал полный зал поклонников.

Это был не просто сольник, а яркое, хорошо поставленное шоу. Выступления певицы сопровождались танцевальными номерами и броско декорировались.

В подтанцовке выступали ученики Егора Дружинина , хореографа, наставника шоу «Танцы».

Ученики учителя не подвели. Об этом хореограф рассказал в инстаграме, и выложил видео с концерта.

«Концерт Аллы Пугачевой в Минске прошел убойно! Примадонна устала, но довольна. Танцовщики и актеры отработали на соточку. Вы ж мои умницы! Вова Гудым, Дима Масленников, Илона Бутырская земной поклон! Магия! Спасибо, Алла Борисовна. Скоро в кинотеатрах! Все не зря», — написал Дружинин в микроблоге.

Поклонники были в восторге от действа. А особо внимательные отметили, что Примадонна выходила на сцену в кедах. Совпадение или намек, но Дружинин ранее свою команду назвал «КЕД».