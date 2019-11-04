Дочь Евы Польны в больнице — это подтвердилось

Госпитализация дочери Евы Польны получила подтверждение.

Вчера в СМИ поступила информация о том, что 14-летняя Эвелин, дочь Польны и Дениса Клявера , в тяжелом состоянии попала в больницу.

Ева Польна категорически отказалась общаться с журналистами по этому поводу.

Но сегодня агент певца подтвердил эту невеселую новость. «Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать», — приводит его слова «СтарХит».

По слухам, ребенок попал в больницу после приступа астмы, с которым врачи «скорой помощи» в домашних условиях справиться не смогли. Сейчас, безусловно, медики делают все, что необходимо, чтобы Эвелин скорее поправилась.

Денис и Ева долгое время хранили в тайне то, что Эвелин — их совместный ребенок. Много лет назад у них был роман, который оказался краткосрочным, но Ева решила родить ребенка и на свет появилась Эвелин.

В итоге через много лет Денис все-таки признал дочь, благо, между собой звезды сохранили дружеские отношения.