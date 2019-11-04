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Дочь Евы Польны в больнице — это подтвердилось 

Рамблер 1 час назад
Дочь Евы Польны в больнице — это подтвердилось
Фото: Instagram
Госпитализация дочери Евы Польны получила подтверждение.
Вчера в СМИ поступила информация о том, что 14-летняя Эвелин, дочь Польны и Дениса Клявера, в тяжелом состоянии попала в больницу.
Ева Польна категорически отказалась общаться с журналистами по этому поводу.
Но сегодня агент певца подтвердил эту невеселую новость. «Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать», — приводит его слова «СтарХит».
По слухам, ребенок попал в больницу после приступа астмы, с которым врачи «скорой помощи» в домашних условиях справиться не смогли. Сейчас, безусловно, медики делают все, что необходимо, чтобы Эвелин скорее поправилась.
Денис и Ева долгое время хранили в тайне то, что Эвелин — их совместный ребенок. Много лет назад у них был роман, который оказался краткосрочным, но Ева решила родить ребенка и на свет появилась Эвелин.
В итоге через много лет Денис все-таки признал дочь, благо, между собой звезды сохранили дружеские отношения.
Как ранее сообщал «Рамблер», Польна избегает разговоров об отношениях с экс-бойфрендом. Она как-то призналась, что Дениса очень трудно назвать идеальным папой. Но зато он крайне любящий родитель, который своим теплом и лаской поддерживает Эвелин во всем.
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Теги:
Шоу-бизнес , Денис Клявер , Ева Польна , StarHit
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