Кейт Миддлтон тайно посетила лондонский паб 

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английский паб.
Заведение находится в лондонском районе Челси, сообщает Daily Mail.
Миддлтон, что в пабе собираются мамы учеников местной школы и решила присоединиться к ним. В юности это место любил принц Гарри, но за заведением постоянно следили папарацци.
Хозяин паба по просьбе монарших особо оборудовал для специальный вход. Именно этой дверью воспользовалась супруга принца Уильяма, чтобы попасть внутрь. Встреча прошла в зале на 80 человек и длилась несколько часов.
Отмечается, в находящейся рядом Thomas’s School учится старший сын Миддлтон, принц Джордж и дочь Шарлотта, которая прошла в первый класс в 2019 году.
Как ранее писал News.ru, Кейт Миддлтон поделилась с Меган Маркл, вышедшей замуж за принца Гарри, опытом непростой жизни в королевском семействе.