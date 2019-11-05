Кейт Миддлтон тайно посетила лондонский паб

Заведение находится в лондонском районе Челси, сообщает Daily Mail.

Миддлтон, что в пабе собираются мамы учеников местной школы и решила присоединиться к ним. В юности это место любил принц Гарри , но за заведением постоянно следили папарацци.

Хозяин паба по просьбе монарших особо оборудовал для специальный вход. Именно этой дверью воспользовалась супруга принца Уильяма, чтобы попасть внутрь. Встреча прошла в зале на 80 человек и длилась несколько часов.

Отмечается, в находящейся рядом Thomas’s School учится старший сын Миддлтон, принц Джордж и дочь Шарлотта, которая прошла в первый класс в 2019 году.

Как ранее писал News.ru, Кейт Миддлтон поделилась с Меган Маркл, вышедшей замуж за принца Гарри, опытом непростой жизни в королевском семействе.