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Аните Цой поклонник заказал завтрак в номер 

Рамблер 1 час назад
Аните Цой поклонник заказал завтрак в номер
Фото: РИА Новости
Певица сейчас находится в Ростове-на-Дону. Там с ней произошла неожиданная, но приятная история, о которой она рассказала в инстаграме.
Человек, оставшийся инкогнито, заказал ей в номер шикарный завтрак с изысканной едой, шампанским и цветами. К сожалению, Аните пришлось отвергнуть знак внимания.
«Неожиданным и прекрасным выдалось у меня утро! Как только я проснулась, мне преподнесли в подарок — царский завтрак на столовом серебре, с цветами, шампанским, лососем, икрой и яйцами Бенедикт. Таким образом тайный воздыхатель изъявил желание проявить свою любовь и желание предложить мне встречаться. Красивый жест, конечно, но я замужем и на здоровое питание наши взгляды уже явно не совпадают. А у вас случались такие романтические приключения?», — обратилась певица к подписчикам.
Фолловеры написали, что они не устояли бы перед соблазном и уж вкусности точно попробовали.
«Хоть бы день так прожить!», «Да надо было навернуть и до следующего утра не есть!», «Я бы съела всего понемногу это ж шикарно».
Как писал «Рамблер», из-за шутки Насти Ивлеевой, у Аниты Цой возник конфликт с мужем. Ивлеева провела в Москве свою встречу с фанатами. В одной из девушек Анастасия якобы узнала Аниту Цой. И сказала об этом со сцены. Видео с этими словами увидел муж Аниты Цой. А мужчина думал, что его жена в этот момент находится совершенно в другом месте.
Видео дня. Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анита Цой
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