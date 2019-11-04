Аните Цой поклонник заказал завтрак в номер

Певица сейчас находится в Ростове-на-Дону. Там с ней произошла неожиданная, но приятная история, о которой она рассказала в инстаграме.

Человек, оставшийся инкогнито, заказал ей в номер шикарный завтрак с изысканной едой, шампанским и цветами. К сожалению, Аните пришлось отвергнуть знак внимания.

«Неожиданным и прекрасным выдалось у меня утро! Как только я проснулась, мне преподнесли в подарок — царский завтрак на столовом серебре, с цветами, шампанским, лососем, икрой и яйцами Бенедикт. Таким образом тайный воздыхатель изъявил желание проявить свою любовь и желание предложить мне встречаться. Красивый жест, конечно, но я замужем и на здоровое питание наши взгляды уже явно не совпадают. А у вас случались такие романтические приключения?», — обратилась певица к подписчикам.

Фолловеры написали, что они не устояли бы перед соблазном и уж вкусности точно попробовали.