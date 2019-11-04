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Султан Мухаммад V не признает своего сына 

Рамблер 9 минут назад
Султан Мухаммад V не признает своего сына
Фото: Instagram
Оксана Воеводина выложила в инстаграме фотографии своего малыша.
Подписчики были поражены несомненным сходством мальчика с отцом.
Однако реакция экс-короля Малайзии, султана Келантана, была совсем иной — он заявил о том, что фотографии ребенка вовсе не «доказывают», что он является его биологическим отцом, — пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Мухаммад V считает, что его бывшая супруга использует ребенка, дабы получить от него как можно больше денег. А то, что у мальчика типично азиатская внешность, по мнению султана, ничего не говорит.
Он считает, что малыш может быть «сыном любого азиатского человека». Более того, экс-король уверен, что его бывшая супруга «не имеет никакого достоинства», и даже есть кадры, запечатлевшие ее «занимающейся сексом в бассейне на реалити-шоу».
Ранее Оксана отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства экс-короля Малайзии. Она утверждает, что родила сына в браке, и ей абсолютно непонятно, что в этом может кто-то сомневаться.
Однако в связи с тем, что скандал вокруг ее с экс-королем Малайзии бракоразводного процесса набирает обороты, и грязи льется все больше, теперь уже она сама решила подать судебный иск об установлении отцовства.
Султану необходимо пройти ДНК-тестирование. В том случае если Мухаммад V не явится в суд либо откажется от сдачи анализов, судья автоматически признает его биологическим отцом сына Оксаны Воеводиной.
Как ранее писал «Рамблер», Оксана родила Леона в мае 2019 года. Пара поженилась в ноябре 2018 года. Тогда еще действующий король Малайзии и «Мисс Москва» отыграли роскошную свадьбу в столице.
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Комментарии19 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Оксана Воеводина , Lenta.ru , Малайзия
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