Султан Мухаммад V не признает своего сына

Оксана Воеводина выложила в инстаграме фотографии своего малыша.

Подписчики были поражены несомненным сходством мальчика с отцом.

Однако реакция экс-короля Малайзии , султана Келантана, была совсем иной — он заявил о том, что фотографии ребенка вовсе не «доказывают», что он является его биологическим отцом, — пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Мухаммад V считает, что его бывшая супруга использует ребенка, дабы получить от него как можно больше денег. А то, что у мальчика типично азиатская внешность, по мнению султана, ничего не говорит.

Он считает, что малыш может быть «сыном любого азиатского человека». Более того, экс-король уверен, что его бывшая супруга «не имеет никакого достоинства», и даже есть кадры, запечатлевшие ее «занимающейся сексом в бассейне на реалити-шоу».

Ранее Оксана отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства экс-короля Малайзии. Она утверждает, что родила сына в браке, и ей абсолютно непонятно, что в этом может кто-то сомневаться.

Однако в связи с тем, что скандал вокруг ее с экс-королем Малайзии бракоразводного процесса набирает обороты, и грязи льется все больше, теперь уже она сама решила подать судебный иск об установлении отцовства.

Султану необходимо пройти ДНК-тестирование. В том случае если Мухаммад V не явится в суд либо откажется от сдачи анализов, судья автоматически признает его биологическим отцом сына Оксаны Воеводиной.