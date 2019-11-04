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Бывший король Малайзии отказался по фото признавать своим сына русской модели 

Lenta.ru 59 минут назад
Экс-король Малайзии отказался от сына «Мисс Москвы»
Фото: РИА Новости
Бывший король Малайзии, султан Келантан Мухаммад V заявил о том, что фотографии ребенка его бывшей жены, обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной, не «доказывают», что он является его биологическим отцом. Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, запечатленный на фотографиях ребенок может быть «сыном любого азиатского человека». Султан считает, что его бывшая супруга Оксана «не имеет никакого достоинства», поскольку ранее появились кадры с ней, «занимающейся сексом в бассейне на реалити-шоу». Экс-король Малайзии заявил, что Воеводина неправа, поскольку использует ребенка в попытке выиграть бракоразводный процесс.
1 ноября Воеводина впервые показала лицо сына от экс-короля Малайзии V. По словам Воеводиной, ребенок очень похож на своего отца, поскольку у него азиатская внешность. Она также утверждает, что они с Мухаммадом V заранее планировали беременность.
Ранее сообщалось, что Воеводина решила установить отцовство Мухаммада V через суд, для чего султану придется пройти ДНК-тестирование. Если экс-король не явится на слушание либо откажется от сдачи анализов, судья автоматически признает его биологическим отцом Леона.
Воеводина решила подать судебный иск об установлении отцовства, поскольку бывший супруг не выполнил ее требования. По данным британских СМИ, она запросила у султана квартиру в Москве стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов (96,2 миллиона рублей), дом в Лондоне за восемь миллионов фунтов стерлингов (641,7 миллиона рублей) и 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей) в месяц на содержание общего сына.
О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления расторжения брака завершилась 1 июля.
Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама модель сначала отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства экс-короля Малайзии. Она утверждает, что родила сына в браке, и нет оснований полагать, что его отцом мог быть другой мужчина.
Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.
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Теги:
Шоу-бизнес , Оксана Воеводина
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