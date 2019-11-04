Запашные приглашают в клетку к хищникам

Известные дрессировщики крупных хищников братья Запашные анонсировали открытую репетицию своей программы.
Это будет платное мероприятие, в рамках которого можно посмотреть не только, как выступают животные, но и заглянуть за кулисы, а некоторым разрешат даже зайти в клетку с хищниками.
Вместе с дрессировщиками, конечно.
Предложение заманчивое, но непонятно все же, насколько оно согласуется с правилами техники безопасности.
«В Большом московском цирке состоится открытая репетиция для зрителей. Не забывайте, что в программе, которую продемонстрируют артисты коллектива БМГЦ, под руководством и при участии нас с братом, можно будет не только заглянуть в мир циркового закулисья, увидеть как репетируют с животными и кормят хищников прямо на манеже, задать любой интересующий вас вопрос, но и попробовать свои силы в некоторых жанрах. Ну а задавший самый интересный вопрос имеет шанс зайти в клетку к тиграм и львам вместе с нами», — написал в инстаграме младший из братьев, Аскольд.
Подписчики тоже сомневаются, хотя и заинтересовались.
«Я бы не пошла! Если бы зашла, то меня бы точно съели! От меня бы пахло страхом, и тиграм и львам казалось бы, что жареного ягненка принесли», «А я бы зашла в клетку (вместе с вами, конечно)».
Как ранее писал «Рамблер», братья Запашные сделали подарок жителям Санкт-Петербурга. В День города по центральным улицам прошло шоу цирковых артистов.