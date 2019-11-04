К тиграм в лапы: Запашные приглашают в клетку к хищникам

Известные дрессировщики крупных хищников братья Запашные анонсировали открытую репетицию своей программы.

Это будет платное мероприятие, в рамках которого можно посмотреть не только, как выступают животные, но и заглянуть за кулисы, а некоторым разрешат даже зайти в клетку с хищниками.

Вместе с дрессировщиками, конечно.

Предложение заманчивое, но непонятно все же, насколько оно согласуется с правилами техники безопасности.

«В Большом московском цирке состоится открытая репетиция для зрителей. Не забывайте, что в программе, которую продемонстрируют артисты коллектива БМГЦ, под руководством и при участии нас с братом, можно будет не только заглянуть в мир циркового закулисья, увидеть как репетируют с животными и кормят хищников прямо на манеже, задать любой интересующий вас вопрос, но и попробовать свои силы в некоторых жанрах. Ну а задавший самый интересный вопрос имеет шанс зайти в клетку к тиграм и львам вместе с нами», — написал в инстаграме младший из братьев, Аскольд.

Подписчики тоже сомневаются, хотя и заинтересовались.