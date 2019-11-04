Асмус затравили за эротическую сцену

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«Добиваются развода»: Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены 

РИА Новости 14 минут назад
Актриса Кристина Асмус пожаловалась на организованную травлю в социальных сетях после съемок в эротической сцене.
По ее словам, некоторые зрители посчитали слишком откровенным один из эпизодов, в котором она недавно снялась.
Асмус рассказала, что недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, "пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери".
"Придумывают истории и делают вбросы в прессу. <…> Не просто адские вещи пишут, а ставят цели, раздают задания ", — рассказала она в инстаграме.
Актриса предположила, что критики создают "хейтерские секты", которые намеренно распространяют негативную и недостоверную информацию о ее семье.
Асмус требует компенсацию за надгробия на ВДНХ
Своих поклонников Асмус призвала не обращать внимания на подобные сообщения.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео
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