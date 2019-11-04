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«Коррупция, криминал»: Волочкова обвинила руководство Большого театра 

Рамблер 4 часа назад
«Коррупция, криминал»: Волочкова обвинила руководство Большого театра
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова, будучи гостьей телепрограммы «Звезды сошлись» на НТВ, выступила с чередой обвинений в адрес руководства Большого театра.
Она рассказала, что, для того, чтобы попасть в труппу театра, существуют специальные ставки.
От исполнителей главных ролей до кордебалета — все стоит денег. К примеру, для того, чтобы танцевать 32-го лебедя в кордебалете, следует заплатить 50 тысяч долларов.
Также экс-балерина сообщила, что в свое время руководители Большого поставили себе цель — ее уволить. И уволили, даже не поставив об этом в известность.
Тогда Анастасия принесла им справку о беременности — увольнение оказалось незаконным.
Более того, по словам Волочковой, ей так и не выплатили зарплату, которая в начале 2000 годов составляла около 35 тысяч в месяц. И она до сих пор не может оформить пенсию, хотя балерины уходят на заслуженный отдых в 38 лет, а ей уже 43.
Эпатажная танцовщица твердо уверена, что может выйти на сцену Большого театра хоть сейчас, и станцевать и «Жизель» и «Баядерку».
«Вы мне просто дайте выйти на сцену. Все что они устроили в своем Большом театре — это коррупция, криминал, обливание серной кислотой», — приводит слова артистки News.ru.
Как ранее писал «Рамблер», Алла Пугачева приглашала Анастасию Волочкову для участия в юбилейном концерте в Минске.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Алла Пугачева , НТВ
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