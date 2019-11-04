«Коррупция, криминал»: Волочкова обвинила руководство Большого театра

Анастасия Волочкова , будучи гостьей телепрограммы «Звезды сошлись» на НТВ, выступила с чередой обвинений в адрес руководства Большого театра.

Она рассказала, что, для того, чтобы попасть в труппу театра, существуют специальные ставки.

От исполнителей главных ролей до кордебалета — все стоит денег. К примеру, для того, чтобы танцевать 32-го лебедя в кордебалете, следует заплатить 50 тысяч долларов.

Также экс-балерина сообщила, что в свое время руководители Большого поставили себе цель — ее уволить. И уволили, даже не поставив об этом в известность.

Тогда Анастасия принесла им справку о беременности — увольнение оказалось незаконным.

Более того, по словам Волочковой, ей так и не выплатили зарплату, которая в начале 2000 годов составляла около 35 тысяч в месяц. И она до сих пор не может оформить пенсию, хотя балерины уходят на заслуженный отдых в 38 лет, а ей уже 43.

Эпатажная танцовщица твердо уверена, что может выйти на сцену Большого театра хоть сейчас, и станцевать и «Жизель» и «Баядерку».

«Вы мне просто дайте выйти на сцену. Все что они устроили в своем Большом театре — это коррупция, криминал, обливание серной кислотой», — приводит слова артистки News.ru.