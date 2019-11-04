Сюткин вспомнил анекдот про Машу Распутину

Валерий Сюткин рассказал Валерии и Пригожину анекдот про Машу Распутину

В День народного единства сразу у двух звезд российского шоу-бизнеса были запланированы концерты в Ростове-на-Дону. Утром в самолете, следующем в город, Валерия и Иосиф Пригожин встретили коллегу — Валерия Сюткина

Позднее все трое вместе с помощниками встретились в одном из ресторанов Ростова, чтобы пообедать. Пригожин поделился в своем микроблоге видео, снятым во время трапезы.

За обедом Сюткин рассказал забавную историю из прошлого. Как следует из его рассказа, в 90-х годах у Маши Распутиной был концерт в Кремлевском дворце. Тогда артистка везде ездила с охранниками. Как заметил Сюткин, в этом зале охрана была не нужна — «там есть своя, более надежная». Тем не менее, охранники сопровождали артистку и переговаривались по рации: «Первый — второму: что делаем? Хозяйку на сцену…» В какой-то момент один из охранников сидел в буфете. В этот момент у него сработала рация: «Первый вызывает второго». На этот охранник ответил: «Второй слушает». На вопрос «Что делаешь?», как рассказывает Сюткин, он ответил: «Приступил ко второму».