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Валерий Сюткин рассказал Валерии и Пригожину анекдот про Машу Распутину 

Teleprogramma.pro + ещё 1 42 минуты назад
Сюткин вспомнил анекдот про Машу Распутину
Фото: РИА Новости
В День народного единства сразу у двух звезд российского шоу-бизнеса были запланированы концерты в Ростове-на-Дону. Утром в самолете, следующем в город, Валерия и Иосиф Пригожин встретили коллегу — Валерия Сюткина.
Позднее все трое вместе с помощниками встретились в одном из ресторанов Ростова, чтобы пообедать. Пригожин поделился в своем микроблоге видео, снятым во время трапезы.
За обедом Сюткин рассказал забавную историю из прошлого. Как следует из его рассказа, в 90-х годах у Маши Распутиной был концерт в Кремлевском дворце. Тогда артистка везде ездила с охранниками. Как заметил Сюткин, в этом зале охрана была не нужна — «там есть своя, более надежная». Тем не менее, охранники сопровождали артистку и переговаривались по рации: «Первый — второму: что делаем? Хозяйку на сцену…» В какой-то момент один из охранников сидел в буфете. В этот момент у него сработала рация: «Первый вызывает второго». На этот охранник ответил: «Второй слушает». На вопрос «Что делаешь?», как рассказывает Сюткин, он ответил: «Приступил ко второму».
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Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Сюткин , Иосиф Пригожин
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