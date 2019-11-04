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«Умей терпеть»: Панкратов-Черный оправдал Вележеву за дебош в самолете 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Панкратов-Черный оправдал Вележеву за дебош
Фото: globallookpress.com
Актер Александр Панкратов-Черный в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ встал на защиту своей коллеги Лидии Вележевой. Несколько дней назад жену актера Алексея Гуськова сняли с рейса за неадекватное поведение и пьяный дебош на борту.
Отметим, что Панкратов-Черный и сам в этом году был снят с рейса.
«Я трое суток не спал. Из Кемерово, Новокузнецка, потом поехал в Барнаул. Был очень уставший. Я летел бизнес-классом. Попросил сто граммов водочки, чтобы уснуть и плед. Смотрю что-то пишут. Панкратов-Черный неадекватно себя ведет. Я вышел и попросил прощения у пассажиров, потому что подумал, что из-за меня задержат рейс. И меня сняли с рейса», — сказал актер.
Жена Панкратова‐Чёрного объяснила «дебош» артиста в самолете
Интересно, что это не первый случай в карьере актера, когда его снимали с рейса.
«Один раз летел бизнес-классом в Мурманск. Решил пропустить пассажиров эконом-класса. А мне потом сказали, что я опоздал и не пустили. Ну хорошо, что дождался следующего рейса. Спектакль не был сорван. А если у Вележевой сорван спектакль?» — задался он вопросом.
«Я Лиду очень уважаю как актрису. И то что с ней произошло я считаю оскорбительным. Милая Вележева. Крепись, держись. Умей терпеть», — сказал Александр Панкратов-Черный.
Добавим, что Лидия Вележева отказывалась признавать, что она устроила скандал на борту лайнера. Актриса говорила, что ее просто подставили. При этом через какое-то время она подтвердила, что немного выпивала в самолёте. Кстати, звезда так и не вышла в итоге на сцену в израильском Тель-Авиве. Ей нашли подмену. Эта история получила громкое развитие в прессе.
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Теги:
Шоу-бизнес , Барнаул , Кемерово , Новокузнецк
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