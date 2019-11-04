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«Уральские пельмени» выиграли полмиллиона в «Форт Боярд». Деньги достанутся фонду Шипуллина и Бычкова 

Ura.Ru 58 минут назад
«Уральские пельмени» выиграли полмиллиона в «Форт Боярд»
Фото: Iinstagram Сергея Исаева
Участники команды «Уральские пельмени» прошли непростые испытания в игре «Форт Боярд», заработав 479 380 рублей. Шоу показали на канале СТС вечером, 3 ноября.
Максим Ярица, Илана Юрьева, Сергей Исаев с женой Ириной и Сергей Ершов прошли все испытания. подготовленные организаторами шоу и ведущим Сергеем Шнуровым. Лидеру «пельменей» Сергею Исаеву пришлось плыть под водой в катакомбах, хрупкой Илане преодолеть страх перед змеями и скорпионами. Один из участников — Максим Ярица — угодил в темницу. «Как вспомню, так вздрогну», — поделился впечатлениями после игры на своей странице в Iinstagram Сергей Ершов.
«Я буду визжать и орать на всю Францию, что даже в России будет слышно», — пообещала Илана Юрьева в Iinstagram и свое слово сдержала.
В итоге уральцам удалось разгадать ключевое слово — «дуэль», ради которого они всю игру зарабатывали подсказки: слова «Пушкин», «оскорбление» и «шпага».
Впрочем, деньги «Уральские пельмени» увезли из крепости на благие цели. Сергей Исаев пообещал, что заработанную сумму они поделят между двумя детскими благотворительными фондами: фонд олимпийского чемпиона Антона Шипулина (создает детские площадки на территории детдомов) и «Живи, малыш» Егора Бычкова (благотворительное такси для детей-инвалидов).
Русская версия шоу «Форт Боярд» вернулась на экраны несколько недель назад. В каждом выпуске команды собирают слово-пароль, а также добывают ключи, чтобы добраться до сокровищ.
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Теги:
Шоу-бизнес , Илана Юрьева , Сергей Исаев , Егор Бычков , Антон Шипулин , Сергей Ершов
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