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Украинская певица Maruv, отказавшаяся ехать на «Евровидение», признана лучшей исполнительницей от РФ на MTV Europe Music Awards 

Newsru.com + ещё 8 1 час назад
Украинская исполнительница стала лучшей в России
Фото: Instagram
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) получила премию MTV Europe Music Awards как лучшая исполнительница из России по версии MTV Russia. Церемония вручения премии прошла 3 ноября в испанской Севилье. Вопреки сообщениям некоторых СМИ, что певица не будет лично получать награду, так как это якобы грозит ей неприятностями на Украине, Maruv вышла на сцену за призом и поделилась фотографиями и видео с красной дорожки в "сториз" своего Instagram.
Лучшего исполнителя от России выбирали с помощью зрительского голосования. Maruv обошла таких конкурентов, как рэперы Face и Noize MC, группа Little Big и певица Zivert. В начале года Maruv победила на Украине в финале национального отбора на конкурс "Евровидение — 2019", но отказалась ехать на конкурс, объяснив, что не готова выступать с лозунгами, "превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков". Певицу также не устроили кабальные условия контракта с Национальной общественной телекомпанией Украины. В итоге страна решила вообще не участвовать в "Евровидении".
Обладателями главных наград MTV Europe Music Awards стали американские певицы Билли Айлиш (лучший дебют и лучшая песня — "Bad Guy") и Тейлор Свифт (лучшая исполнительница из США и лучшее видео — "МЕ!"), а также канадец Шон Мендес, признанный лучшим артистом года. Певица Ариана Гранде, номинированная на премию в семи категориях, в итоге осталась вообще без наград.
В этом году на MTV EMA впервые присудили награду "рок-иконе": этого звания удостоился вокалист и один из основателей британской группы Oasis Лиам Галлахер. Лучшей рок-группой были признаны калифорнийцы Green Day.
Лучшим хип-хоп исполнителем признана Ники Минаж, в жанре альтернатива победила британская певица FKA twigs. Южнокорейский бойз-бенд BTS удостоился награды за лучшее живое выступление и самую внушительную армию фанатов. Полный список победителей и их соперников опубликован на сайте MTV EMA.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Украина , Билли Айлиш , Шон Мендес , Лиам Галлахер , Анна Корсун , Севилья
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