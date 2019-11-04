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Василию Лановому стало плохо во время спектакля 

ТК «Звезда»
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Фото: АГН Москва Global Look Press
О плохом самочувствии актера сообщили очевидцы.
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового. О том, что он почувствовал недомогание во время спектакля, они сообщили в социальных сетях.
По словам пользовательницы Instagram под ником taniasmile23, из-за проблем со здоровьем актера пришлось отменить второе действие спектакля, который проходил вечером 3 ноября.
«Кто пошел в театр на Ланового и не увидел его, тот мы. Первая часть (спектакля) была потрясающий, вторую, увы, не пришлось оценить», — написала в своем аккаунте другая зрительница demidova3294.
Официальных сообщений о состоянии здоровья Ланового не поступало.
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Теги:
Шоу-бизнес , Василий Лановой
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