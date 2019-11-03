Сильно похудевший актер Александр Семчев попал в больницу в тяжелом состоянии

Российский актер Александр Семчев госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Заслуженный артист России пожаловался на боли в груди. Врачи скорой пытались восстановить нарушение сердечного ритма на месте, в итоге было принято решение об экстренной госпитализации.

Telegram-канал также сообщил о госпитализации 50-летнего актера. Журналистам удалось выяснить, что врачи подозревают в проблемах с сердцем актера сильные физические нагрузки.

16 апреля стало известно, что Семчев в преддверии своего 50-летия похудел на 100 килограммов.

Александр Семчев — российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер и продюсер. Наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Железнодорожный романс», «Свадьба», «Последний богатырь», «Белая гвардия» и «День выборов».