Ургант жестоко подшутил над Биланом

Иван Ургант жестоко подшутил над Димой Биланом

На шоу «Вечерний Ургант» музыканту пришлось выполнить непростое задание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) 2 Ноя 2019 в 6:43 PDT Дима Билан сыграл в очень необычную игру на телепередаче «Вечерний Ургант». Когда ведущий Иван Ургант предложил музыканту сыграть в игру с длинным названием «Из песни слов не выкинешь, а букву выкинешь», отказывать артист не стал. В итоге он исполнил несколько своих хитов, но с небольшими изменениями — в процессе пения нельзя было использовать букву «Н». Что из этого получилось — смотрите ниже, но нужно признать, что Дима Билан достойно выкрутился из непростой ситуации и выполнил задание на все 100 процентов.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу высмеял продюсера Максима Фадеева, который отпустил всех своих музыкантов в «свободное плавание». Как известно, он разорвал контракты со всеми музыкантами своего лейбла. Теперь они могут спокойно петь песни, которые он в разные годы для них сочинил. Правда, Наргиз Закировой и Олегу Майами исполнять композиции Фадеева нельзя. С ними у продюсера идут суды. Иван Ургант объяснил, почему шутку Данилы Поперечного, его гостя, вырезали из эфира. По словам ведущего, он и сам обеспокоен сложившейся ситуацией.