Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета

Звезда «Убойной силы» объяснила скандал на борту самолета

Актриса Лидия Вележева объяснила, что стало причиной скандала на борту самолета Москва—Тель-Авив. По ее словам, это произошло из-за переживаний о задержке рейса. Она отметила, что не находилась в состоянии алкогольного опьянения, поскольку «даже не допила» бокал белого вина.

«По техническим причинам произошла замена самолета, в общей сложности рейс задержали на 4 часа. Все пассажиры были на нервах», — приводит ее объяснение НТВ. «Я выпила капельку снотворного, это было, наверное, неправильным, выпила <…> бокал белого игристого. Я его даже не допила», — добавила Вележева.

Бортпроводники вызвали полицию после того, как Вележева отказалась поднимать спинку кресла и устроила из-за этого скандал, начав оскорблять пассажиров. «Попросили поднять спинку кресла. Я сказала, что я это сделаю непременно, но когда мы полетим, когда мы пойдем на взлет. <…> Пришла милиция, меня просто за белы рученьки», — прокомментировала эпизод актриса.

Инцидент с участием Вележевой, которая известна по ролям в сериалах «Простые истины», «Идиот», «Откровение», «Идеальная пара» и «Убойная сила», произошел 31 октября, напоминает агентство Nation News. Перед вылетом в Израиль, где у Вележевой должен был состояться спектакль, актрису сняли с рейса из-за скандала на борту.