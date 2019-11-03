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«Случился серьезный коллапс»: Кате Гордон пришлось лечиться 

Рамблер 3 часа назад
«Серьезный коллапс»: Кате Гордон пришлось лечиться
Фото: РИА Новости
Екатерина Гордон в инстаграме поделилась с подписчиками новостью о том, что ей пришлось обращаться в клинику из-за проблем со слухом. Судя по бодрому тону записи в микроблоге, вопрос решается или уже решен.
Кроме того, Гордон пригласила подписчиков подискутировать на тему правильного питания.
В клинике Екатерина был вместе с сыном Даниилом.
«Мы с [Даниилом] оздоровились в [клинике] (откровенно говоря, у меня случился серьезный коллапс со слуховым нервом… (как-нибудь расскажу) и мчим в Москву! Уууууу сколько у меня сил для судов и работы, уууууу сколько музыки в моем сердце. Успевайте отдыхать! Занимайтесь здоровьем! Мы в семье постановили безглютеновое питание. И если интересно буду рассказывать о том, почему я не люблю сладкое».
Как ранее писал «Рамблер», после брака с телеведущим Александром Гордоном Екатерина дважды выходила замуж за известного адвоката Сергея Жорина.
Из-за громких судебных разбирательств со вторым мужем теперь она держит личную жизнь в тайне.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Катя Гордон , Сергей Жорин , Александр Гордон , Екатерина Гордон
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