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«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян с рождением дочери 

Рамблер 2 часа назад
Ольга Бузова подарила маленькой дочери Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна, которая появилась на свет 19 октября, брендовые вещички.
Крошечное платье для девочки от трех до шести месяцев, как пишет «Комсомольская правда», стоит около 15 тысяч рублей, боди для новорожденного — примерно столько же.
О подарке стало известно от мамы Маро — Маргарита выложила в инстаграме фотографии нарядов и написала:
«Спасибо за такие роскошные подарки для маленькой Маро!»
Маро — третий ребенок у Симоньян и Кеосаяна. Пара воспитывает дочь Марьяну 2013 года рождения и сына Баграта, он на год младше.
Как ранее сообщал «Рамблер», Симоньян и Кеосаяна одной из первых поздравила телеведущая Тина Канделаки. «Поздравляю дорогих Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна с рождением ребенка. Это лучшая новость. Скоро поздравлю лично».
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Тина Канделаки , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Ольга Бузова , Комсомольская правда
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