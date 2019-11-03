«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян с рождением дочери

Крошечное платье для девочки от трех до шести месяцев, как пишет «Комсомольская правда», стоит около 15 тысяч рублей, боди для новорожденного — примерно столько же.

О подарке стало известно от мамы Маро — Маргарита выложила в инстаграме фотографии нарядов и написала:

«Спасибо за такие роскошные подарки для маленькой Маро!»

Маро — третий ребенок у Симоньян и Кеосаяна. Пара воспитывает дочь Марьяну 2013 года рождения и сына Баграта, он на год младше.