«Не суждено быть вместе»: муж Лолиты раскрыл причину развода

Муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов заявил, что на их развод повлиял современный ритм жизни. По его словам, они неоднократно пытались сохранить брак, но лишь отдалялись друг от друга и «не смогли сберечь чувства». Иванов также признался, что мечтал о совместных детях, а артистка — нет.

Пятый муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов, с которым они прожили в браке девять лет, рассказал StarHit о причинах расставания. Он признался, что супруги стали редко видеться из-за плотного графика и постепенно отдалились друг от друга.

«Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали, — сказал Иванов. — И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства».

По словам бывшего теннисиста, Лолита обратилась за помощью к астрологу, которая, в свою очередь, предупредила, что им не суждено быть вместе. «Просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной. Но мне не рассказывала о предсказании. Когда я спросил, почему, ведь ты же знала, ответила, что боялась потерять», — добавил мужчина.

Кроме того, Иванов признался, что, в отличие от Лолиты, мечтал о совместных детях.

В ходе интервью мужчина также назвал поведение исполнительницы «странным». Он отметил, что после расставания Лолита прекратила общение с его дочерью Анастасией, несмотря на то, что прежде они поддерживали теплые отношения. Иванов подчеркнул, что, в отличие от бывшей возлюбленной, не хочет устраивать из их разрыва «шоу».

«Лола делает неоднозначные заявления через адвокатов, которые характеризуют меня определенным образом, — посетовал он. — Давайте подождем суда, он все расставит на свои места и выяснит, где правда, а где ложь. Устраивать шоу я не хочу — неблагодарное занятие. За плечами девять лет, когда все было хорошо».

Комментируя свои новые отношения, Иванов заверил, что начал встречаться с нынешней возлюбленной Ольгой после расставания с Лолитой.

«Желтая пресса нашла [их совместные снимки] и решила хайпануть, выдала за то, что мы вместе уже давно, — посетовал спортсмен. — Никто информацию проверять не стал. И когда это дошло до Лолы, она тоже, не разобравшись, стала поливать меня грязью через журналистов».

В заключение Иванов выразил надежду, что в итоге Лолита поступит «мудро», и они разойдутся цивилизованным путем.

«Сам я сор из избы выносить не хочу. То, что было, — было. Время, проведенное рядом с этой яркой женщиной, навсегда останется в моей памяти», — сказал он.

Ранее стало известно, что Иванов подал иск в Басманный районный суд Москвы.

Развод можно было оформить и через ЗАГС, поскольку у пары нет общих детей, но мужчина объяснил свое решение некими «вскрывшимися обстоятельствами», суть которых раскрывать не стал. Артистка, в свою очередь, попросила признать их брак фиктивным — по информации СМИ, якобы из-за измен мужа и содержания им девушки-косметолога из Белоруссии.

«Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались», — приводит слова адвоката Милявской сайт kp.ru.

О расставании с Ивановым Лолита объявила в начале июля. В своем инстаграме певица призналась, что после девяти лет совместной жизни они друг к другу остыли.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» — написала она под совместной фотографией с мужем.

Своего бывшего возлюбленного певица назвала «замечательным молодым мужем», пожелала ему всего самого хорошего и объявила себя свободной женщиной. При этом она отметила, что пока не собирается вступать в очередные отношения, а сфокусируется на семье и работе.

Романтические отношения Лолиты с бывшим теннисистом Ивановым завязались в 2010 году, а год спустя пара вступила в официальный брак. Пятый муж 55-летней артистки оказался моложе ее на 12 лет.