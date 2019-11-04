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Муж Лолиты раскрыл причины развода 

Lenta.ru + ещё 15 40 минут назад
Муж Лолиты раскрыл причины развода
Фото: Lenta.ru
Пятый муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о причинах разрыва пары, пишет издание Starhit.
Иванов заявил, что у них с женой были проблемы, которые они пытались обсудить, однако супруги «не слышали друг друга» и «не смогли сберечь чувства». «Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление», — сказал он.
Бывший муж певицы добавил, что хотел совместных детей, а Милявская — нет. «Лола говорит, ее астролог предупреждала, что нам не суждено быть вместе, просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной», — заявил также Иванов.
Мужчина утверждает, что стал встречаться с другой девушкой после того, как разъехался с женой. Но певица, не разобравшись, начала «поливать его грязью через журналистов» и отправляла ему по ночам сообщения.
Иванов заявил, что планирует «разгрести ту грязь», которая на него обрушилась, и «жить как раньше». «Время, проведенное рядом с этой яркой женщиной, навсегда останется в моей памяти», — заверил он.
В конце октября Милявская потребовала признать фиктивным ее брак с Ивановым, поскольку в деле «вскрылись определенные обстоятельства».
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Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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