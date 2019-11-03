Дочь Польны попала в больницу в критическом состоянии

Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии

Дочь известной российской певицы Евы Польны попала в реанимацию из-за приступа астмы. О госпитализации сообщает телеграм-канал Baza

Сейчас 14-летняя пациентка лежит в реанимации подмосковной закрытой клиники в бессознательном состоянии. Девочка перенесла тяжелейший приступ астмы в Подмосковье. Медики скорой не смогли купировать острое состояние, подростка доставили в больницу.

Ева Польна — 44-летняя российская певица, композитор и автор песен. В прошлом солистка российской группы «Гости из будущего», обладательница премий «Золотой граммофон». У певицы две дочери — от певца Дениса Клявера и бизнесмена Сергея Пильгуна.