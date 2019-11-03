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Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии 

Рамблер 2 минуты назад
Дочь Польны попала в больницу в критическом состоянии
Фото: РИА Новости
Дочь известной российской певицы Евы Польны попала в реанимацию из-за приступа астмы. О госпитализации сообщает телеграм-канал Baza.
Сейчас 14-летняя пациентка лежит в реанимации подмосковной закрытой клиники в бессознательном состоянии. Девочка перенесла тяжелейший приступ астмы в Подмосковье. Медики скорой не смогли купировать острое состояние, подростка доставили в больницу.
Ева Польна — 44-летняя российская певица, композитор и автор песен. В прошлом солистка российской группы «Гости из будущего», обладательница премий «Золотой граммофон». У певицы две дочери — от певца Дениса Клявера и бизнесмена Сергея Пильгуна.
Ранее «Рамблер» сообщал, что виновниками детской астмы в городах являются выбросы автомобилей и отходы от использования пестицидов, красок и клея.
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Теги:
Шоу-бизнес , Денис Клявер , Ева Польна
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