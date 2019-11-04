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Татьяна Навка: ситуация с Заворотнюк очень серьезная 

Вести Подмосковья + ещё 7 1 час назад
Навка назвала ситуацию с Заворотнюк очень серьезной
Фото: Instagram
Татьяна Навка накануне впервые подтвердила наличие онкологического заболевания у Анастасии Заворотнюк, передает Телепрограмма.pro. Фигуристка коротко заявила, что у актрисы действительно есть тяжелое заболевание и ситуация очень серьезная.
С артисткой настолько все плохо, что Навка и ее коллеги собрались помочь «прекрасной няне». Анастасия Заворотнюк получит средства, вырученные от показа шоу «Аленький цветочек». Также поддержка будет оказана и некоторым другим больным онкологией женщинам.
Недавно друг семьи Анастасии Заворотнюк заявил, что семья актрисы очень состоятельная. У них дорогая недвижимость и недешевые автомобили. У Заворотнюк достаточно связей среди врачей. Она — не бедная. Но если Навка бросилась помогать актрисе, ее дочь пытается пиарить свою линию одежды и супруг вышел на лед в Санкт-Петербурге, когда Заворотнюк нужна поддержка в Москве, то дела совсем плохи.
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Теги:
Шоу-бизнес , День Победы , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка
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