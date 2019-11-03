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Галустян отказался говорить об участии в скандале вокруг храма в Екатеринбурге 

Lenta.ru 1 час назад
Скандал вокруг храма: Галустян отказался говорить
Фото: РИА Новости
Российский артист Михаил Галустян не будет высказываться о своем участии в скандале вокруг строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на представительницу артиста Анастасию Джус.
«Михаил комментировать эту тему сейчас не будет», — сказала Джус в ответ на вопрос, предлагали ли Галустяну деньги за поддержку идеи возведения собора.
Ранее в ноябре стало известно, что комику Сергею Светлакову сулили финансовое вознаграждение за поддержку одной из сторон в конфликте вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Светлаков отметил, что отказался поддерживать какую-либо из сторон, заявив, что это невозможно.
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Галустян в свою очередь в марте текущего года принял участие в молебне в поддержку строительства собора, поддержав таким образом позицию екатеринбургских властей. Вместе с ним в акции участвовали артисты Сергей Безруков, Михаил Пореченков и еще 8 тысяч человек. При этом Галустян, как писало местное издание Ura.ru, отказывался говорить на камеру.
Храм изначально планировалось возвести в зеленой зоне в центре Екатеринбурга. В мае текущего года в городе прошли акции против строительства здания. Они сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство было приостановлено, в городе провели опрос горожан о новом месте для собора. 60 процентов проголосовали за размещение храма на территории бывшего приборостроительного завода.
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Теги:
Шоу-бизнес , Екатеринбург
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