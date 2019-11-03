«Боготворю»: Волочкова опустилась на колени

«Боготворю»: Волочкова опустилась на колено перед Пугачевой

Примадонна пригласила Анастасию выступить на сцене «Минск-арены» во время ее сольного концерта, — сообщила

Teleprogramma.pro.

Алла Борисовна вообще не в первый раз поддерживает эпатажную танцовщицу. К чести Анастасии, она показала, что умеет быть благодарной.

Еще за несколько дней до концерта балерина выкладывала в инстаграме фото и видео со своих репетиций, а в подписях к ним в самых восторженных выражениях говорила о программе будущего концерта.

И вот действо состоялось. Все прошло наилучшим образом — публика аплодировала Примадонне, и фирменные шпагаты Анастасии тоже не остались незамеченными.

Пугачева в завершение номера даже ее расцеловала, назвав «королевой инстаграма».

А для совместного фото Волочкова, как верный рыцырь, опустилась перед своей прекрасной дамой — а Алла Борисовна действительно выглядела очень хорошо — на одно колено.

«Боготворю», — подписала снимок Анастасия.