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«Боготворю»: Волочкова опустилась на колено перед Пугачевой 

Рамблер 3 часа назад
«Боготворю»: Волочкова опустилась на колени
Фото: РИА Новости
Примадонна пригласила Анастасию выступить на сцене «Минск-арены» во время ее сольного концерта, — сообщила
Teleprogramma.pro.
Алла Борисовна вообще не в первый раз поддерживает эпатажную танцовщицу. К чести Анастасии, она показала, что умеет быть благодарной.
Еще за несколько дней до концерта балерина выкладывала в инстаграме фото и видео со своих репетиций, а в подписях к ним в самых восторженных выражениях говорила о программе будущего концерта.
И вот действо состоялось. Все прошло наилучшим образом — публика аплодировала Примадонне, и фирменные шпагаты Анастасии тоже не остались незамеченными.
Пугачева в завершение номера даже ее расцеловала, назвав «королевой инстаграма».
А для совместного фото Волочкова, как верный рыцырь, опустилась перед своей прекрасной дамой — а Алла Борисовна действительно выглядела очень хорошо — на одно колено.
«Боготворю», — подписала снимок Анастасия.
Как писал «Рамблер», Анастасия Волочкова на своей странице в инстаграме недавно сообщила, что получила травму во время репетиции.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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