Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В космос не запускает»: фанаты не оценили новые песни Земфиры 

Газета.Ru + ещё 10 26 минут назад
«В космос не запускает»: фанаты — о новых песнях Земфиры
Фото: globallookpress.com
Певица Земфира представила публике две новые песни — «Abuse» и «Goodbye». Обе композиции, которые впечатлили не всех фанатов артистки, посвящены несчастной любви.
Российская рок-певица Земфира приняла участие в фестивале Parus в крупнейшем городе ОАЭ Дубае. Согласно графику, опубликованному на официальной странице артистки в Instagram, на концерте она исполнила 17 песен, среди которых легендарные «Хочешь?», «Почему?» и «Жить в твоей голове».
Помимо вечных хитов, она представила публике сразу две новые композиции — на мероприятии впервые прозвучали песни «Abuse» и «Goodbye», посвященные несчастной любви и расставанию. Примечательно, что слова на английском языке звучали в данных композициях только в припевах, а куплеты исполнялись на русском. Видео премьерных выступлений опубликовал на своем YouTube-канале пользователь под ником Inner Emigrant.
После исполнения хита 2006 года «Любовь как случайная смерть» артистка небрежно взяла стаканчик с водой и поинтересовалась у зрителей об их настроении.
«У вас все хорошо? — спросила Земфира и, услышав протяжное «Дааа!», тут же обрадовала зал, — А теперь новая песня!»
Певица передразнила восхищенные возгласы поклонников, крикнув в микрофон «Ууу», после чего из ее уст впервые прозвучали строки песни «Abuse» — в контексте произведения это название можно перевести как «Плохое обращение».
«Ты не знаешь меня // Ни черта, ни черты, // Только некий портрет // Из поступков и слов, // Из иллюзий и снов. // Неплохой портрет, // Но ни разу не я», — поется в первом куплете композиции.
Также в новом произведении Земфиры говорится о том, что двум людям приходится существовать в «собственном аде, в котором сильно трясет», но они не покидают его, потому что привыкли находиться вдвоем. При этом героиню песни, от лица которой поет артистка, кто-то держит «на поводке», из-за которого «невозможно дышать», однако она привыкла к боли и даже получает от этого удовольствие.
«Я давно уже все, // Ни себя, ни причин, // Только нежность и боль // И немного тепла», — согласно тексту, героиня композиции смирилась с этими факторами.
Едва прозвучали последние ноты «Abuse», как Земфира взяла в руки гитару, уселась на стульчик, поправила микрофон и спокойно объявила «Еще одна новая песня!». Неожиданное заявление артистки спровоцировало радостные возгласы зрителей и крики «Мы тебя любим!».
Во второй новинке отражается следующая стадия состояния человека после событий, описанных в «Abuse», — героиня композиции «Goodbye» уже не может терпеть токсичные отношения и прощается со своей второй половинкой.
«Мы оторвались от края Земли // И прыгнули вниз. // Мы обещали друг друга спасти // И не смогли, // Только не злись», — говорится в новинке, после чего следует заявление «Я повернусь, закурю и скажу „Goodbye“.
На странице Земфиры в Instagram также появились видеозаписи обеих премьер, в подписях к которым она привела небольшие отрывки из песен. Поклонники артистки поздравили ее с пополнением репертуара и выразили желание услышать новые песни на концертах в России. Некоторые подписчики Земфиры поинтересовались причиной депрессивной темы композиций, предположив, что это может быть связано с личной жизнью артистки.
Земфира, как известно, редко дает интервью и предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Ранее в сети ходили слухи о романе исполнительницы с заслуженной артисткой России Ренатой Литвиновой, но летом 2018 года певица опровергла эту информацию. Отвечая на вопросы поклонников в официальном паблике „Вконтакте“, 43-летняя певица заявила, что актриса является для нее лучшим другом.
»То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и самый лучший друг, — написала певица. — При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень сильно уважаю. Вы что-то там себе напридумывали, но реальность совершенно иная».
Кстати, помимо восхищенных комментариев к композициям «Abuse» и «Goodbye», артистка получила много критики: некоторые поклонники отметили, что «Земфира уже не та» и назвали ее новые песни «шлаком», ссылаясь на творческий кризис исполнительницы.
«Если объективно судить, той Земфиры, с цепкими текстами, необычными мелодиями, бунтарством, уже нет. Все это примитивно и в космос не запускает. Только голос прекрасный тот же», — написал один из пользователей под видеозаписью с песней «Goodbye».
Включение в текст композиции отдельных слов на английском языке также оказался непонятым некоторыми слушателями, которые сочли этот ход «глупым», «нелепым» и «притянутым за уши».
Видео дня. Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Газета.Ru: последние новости
Стало известно о состоянии Александра Семчева Стало известно о состоянии Александра Семчева Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Статьи , Рената Литвинова , Дубай , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отложил сенсацию: Джонсон повременит с «российской угрозой»
Отложил сенсацию: Джонсон повременит с «российской угрозой» 13
Чиновница поздравила россиян и ошиблась флагом
Чиновница поздравила россиян и ошиблась флагом 28
Путин уволил арестованного генерала МВД
Путин уволил арестованного генерала МВД 21
Путин уволил более 10 генералов
Путин уволил более 10 генералов 35
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми 14
Новости партнеров
Видео
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
02:10
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
Украина Политика
Путин назвал условие успешного развития России
01:19
Путин назвал условие успешного развития России
Политика
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
02:43
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
Политика Другое
«Великой Европы не существует без России»
00:26
«Великой Европы не существует без России»
В мире
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
01:19
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
Погода Новости Москвы
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
03:41
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
Шоу-бизнес Другое
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
00:09
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
Шоу-бизнес
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
07:40
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Происшествия
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение