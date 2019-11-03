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Рак не подтвердился: Тотьмянина возвращается 

Рамблер 4 часа назад
Рак не подтвердился: Тотьмянина возвращается
Фото: РИА Новости
Знаменитая фигуристка возвращается к привычной жизни — уже 3 ноября она вновь выступает в творческом коллективе шоу «Щелкунчик» Игоря Крутого и Ильи Авербуха, — пишет Teleprogramma.pro.
Татьяна и ее близкие надеются, что черная полоса в жизни олимпийской чемпионки завершилась. Ей пришлось перенести несколько сложных операций на ноге и удаление желчного пузыря.
Последняя операция заставила поволноваться, но, счастью, опухоль оказалась доброкачественной, онкологический диагноз не подтвердился.
А 2 ноября Татьяне Тотьмяниной исполнилось 38 лет. Она написала в инстаграме, что праздник, проведенный в кругу семьи, получился особенно светлым.
«Мало кто из знакомых мне людей может справится с половиной сложностей, с которыми ты столкнулась за последние несколько лет. Ты –пример того, что Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Ты красива, умна и мудра, Алексей Ягудин рядом с тобой с каждым годом добивается все новых и новых вершин. Вы настоящий пример того, что вместе возможно все! С днем рождения, Таня! Рад, что ты снова с нами и пусть так будет еще не один год!», — поздравил Татьяну в сети фигурист Илья Авербух
Как сообщал «Рамблер», операция по удалению желчного пузыря у Татьяны Тотьмяниной прошла успешно. Биопсия показала, что образовавшаяся там опухоль — доброкачественное новообразование.
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Теги:
Шоу-бизнес , Илья Авербух , Алексей Ягудин , Татьяна Тотьмянина
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