Рак не подтвердился: Тотьмянина возвращается

Знаменитая фигуристка возвращается к привычной жизни — уже 3 ноября она вновь выступает в творческом коллективе шоу «Щелкунчик» Игоря Крутого и Ильи Авербуха , — пишет Teleprogramma.pro.

Татьяна и ее близкие надеются, что черная полоса в жизни олимпийской чемпионки завершилась. Ей пришлось перенести несколько сложных операций на ноге и удаление желчного пузыря.

Последняя операция заставила поволноваться, но, счастью, опухоль оказалась доброкачественной, онкологический диагноз не подтвердился.

А 2 ноября Татьяне Тотьмяниной исполнилось 38 лет. Она написала в инстаграме, что праздник, проведенный в кругу семьи, получился особенно светлым.

«Мало кто из знакомых мне людей может справится с половиной сложностей, с которыми ты столкнулась за последние несколько лет. Ты –пример того, что Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Ты красива, умна и мудра, Алексей Ягудин рядом с тобой с каждым годом добивается все новых и новых вершин. Вы настоящий пример того, что вместе возможно все! С днем рождения, Таня! Рад, что ты снова с нами и пусть так будет еще не один год!», — поздравил Татьяну в сети фигурист Илья Авербух