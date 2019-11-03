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Нищий отец Стаса Пьехи ходит в бесплатную столовую 

Рамблер 1 час назад
Нищий отец Стаса Пьехи ходит в бесплатную столовую
Фото: Instagram
Пятрас Герулис живет в полном одиночестве в обычной панельной пятиэтажке на окраине Вильнюса.
Мужчина жалуется на беспросветную нищету и рассказывает, что вынужден питаться в благотворительной столовой для бомжей, — сообщает «Комсомольская правда».
По словам Стаса, он мало что знает об отце. Пятрас ушел из семьи, когда мальчику был всего год. Так что особых сыновьих чувств певец к родителю не испытывает.
Правда, несколько раз сын пытался с ним пообщаться, даже приглашал в Москву и посылал ему деньги. Но из этого ничего не получилось, как считает Стас, у отца есть проблемы с психикой.
Сам певец боится, что не очень удачная наследственность уже сказалась и может и далее у него проявляться.
Стас Пьеха благодарен бабушке за то, что живет с нормальным именем. Отец назвал его Наполеоном. Но Эдита Пьеха вмешалась и новорожденного переназвали.
«Я был Наполеоном полдня. Папа решил так меня назвать. Папа у меня литовец. Имена там интересные. Он у меня Пятрас. Так что я был бы Наполеонас Пятрасович Герулис. А еще круче — Наполеон Пьеха. Это двойной диагноз. Это даже круче, чем Прохор Шаляпин
Как сообщает «Рамблер», сейчас, пройдя через десятки больниц, Стас Пьеха помогает освободиться от наркотиков другим. Он открыл собственную клинику.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Стас Пьеха , Эдита Пьеха , Прохор Шаляпин , Комсомольская правда , Вильнюс
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