Нищий отец Стаса Пьехи ходит в бесплатную столовую

Пятрас Герулис живет в полном одиночестве в обычной панельной пятиэтажке на окраине Вильнюса

Мужчина жалуется на беспросветную нищету и рассказывает, что вынужден питаться в благотворительной столовой для бомжей, — сообщает «Комсомольская правда».

По словам Стаса, он мало что знает об отце. Пятрас ушел из семьи, когда мальчику был всего год. Так что особых сыновьих чувств певец к родителю не испытывает.

Правда, несколько раз сын пытался с ним пообщаться, даже приглашал в Москву и посылал ему деньги. Но из этого ничего не получилось, как считает Стас, у отца есть проблемы с психикой.

Сам певец боится, что не очень удачная наследственность уже сказалась и может и далее у него проявляться.

«Я был Наполеоном полдня. Папа решил так меня назвать. Папа у меня литовец. Имена там интересные. Он у меня Пятрас. Так что я был бы Наполеонас Пятрасович Герулис. А еще круче — Наполеон Пьеха. Это двойной диагноз. Это даже круче, чем Прохор Шаляпин!»

Как сообщает «Рамблер», сейчас, пройдя через десятки больниц, Стас Пьеха помогает освободиться от наркотиков другим. Он открыл собственную клинику.