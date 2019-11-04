Сын Лазарева будет ходить в обычный детский сад

Певец Сергей Лазарев отдал своего ребенка в обычный детский садик, а не в элитное заведение, сообщает «СтарХит».

Артист хочет своему ребенку счастливого детства. Он уверен, что в государственном садике Никите будет весело и комфортно.

«Я когда ходил, выбирал сад, смотрел: вот плитка, кафель, монолит, а где детство? А потом зашел в небольшой дом: рисунки на стенах, пахнет булочками, какая-то атмосфера», — рассказывает певец.

Стоит отметить, что уже не один раз певец заявлял: садик — наибольшее счастье в жизни детей. Ребенок Лазарева хорошо развит: он умеет читать, писать и разговаривает на английском языке.

Ранее сообщалось, что доцент кафедры психофизиологии Нижегородского госуниверситета Валерия Демарева советует начинать изучать с детьми иностранные языки с дошкольного возраста.