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Роза Сябитова рассказала, что случилось с «избивавшим» ее бывшим мужем 

РИА Новости + ещё 1 23 минуты назад
Сябитова рассказала об «избивавшем» ее бывшем муже
Фото: РИА Новости
Телеведущая Роза Сябитова ответила на вопрос подписчика в интаграме о судьбе "избивавшего" ее бывшего мужа.
По словам телеведущей, он женился еще раз, из-за чего Сябитова раскритиковала ряд жительниц страны.
"Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!" — написала ведущая передачи "Давай поженимся!".
Сябитова также ответила на комментарий подписчицы, которая заметила, что она "сама не может найти себе вторую половинку, зато других учит".
"Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии", — парировала телеведущая.
С 2008 по 2011 год Сябитова состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым, который, по словам телеведущей, наносил ей побои.
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Теги:
Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Юрий Андреев
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