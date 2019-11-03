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Асмус отказалась от суда с ритуальной компанией из-за ее портрета на надгробии 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Асмус простила разместивших ее портрет на надгробии
Фото: globallookpress.com
Актрисе и ее семье были принесены извинения извинения в устной и письменной форме.
Кристина Асмус отказалась от претензий и требования моральной компенсации от компании ритуальных услуг, которая разместила на надгробии ее портрет. Об этом она написала в своем Instagram.
«Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни — ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать», — написала актриса.
Она поблагодарила своего адвоката Анатолия Кучерена, которые вел переговоры с представителями ритуальной компани, в ходе которых инцидент был исчерпан.
Асмус и ее семье были принесены устные и письменные извинения.
Анатолий Кучерена на своей страничке в соцсетях заявил, что очень рад, что ситуация вокруг актрисы разрешилась подобным образом.
«Кристина проявила великодушие, а вторая сторона благоразумие. В жизни бывают разные ситуации, но очень важно в каждом конкретном случае проявлять великодушие и благоразумие. Ошибиться может каждый», — отметил адвокат.
Напомним, что инцидент произошел на выставке ритуальных услуг «Некрополь» на ВДНХ, где на одном из надгробий посетители заметили фотографию здравствующей актрисы Кристины Асмус.
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